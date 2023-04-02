أحمد الطلحي عبر قناة الناس: السماحة من الأخلاق المحمدية التي رغب فيها الإسلام

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إنَّ السماحة من الأخلاق المحمدية، التي رغب فيها الإسلام، ودعا إليها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لافتًا إلى أنَّ التَّسامح مع الغير خلق عظيم وهو تيسير الأمور والملاينة، ويتجلى ذلك في التيسير وعدم القهر، وأكثر ما تظهر فيه السماحة قول الحبييب صلى الله عليه وسلم سماحا اذا باع سمحًا اذا اشترى.

الطلحي: سمحًا إذا باع يعني ألا يكون البائع مغاليًا في الربح

وتابع الطلحي، خلال حلقة برنامج «يومك في رمضان»، المذاع على فضائية «الناس»، سمحًا إذا باع وهو ألا يكون البائع مغاليًا في الربح، ومكثرًا في المساومة، بل عليه أن يكون كريم النفس، وسمحًا إذا اشترى بأن يتساهل، وألا يدقق في الفروق القليلة، وأن يكون كريمًا مع البائع وخاصة إذا كان فقيرًا.. وهذه السماحة والمسامحة تجعل صاحبها محلا لنزول رحمات الله على قلبه.

واستشهد بحديث سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم حين قال: «رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى»، فسيدنا النَّبي صل الله عليه وسلم «لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم، في الدنيا والآخرة».

وكانت قناة «الناس» انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.