نادية عمارة توضح أحكام تلاوة سور المطففين على قناة الناس

استكملت الدكتور نادية عمارة، الداعية الإسلامية، توضيح أحكام تلاوة آيات سورة المطففين في كُتاب الله سبحانه وتعالي ضمن برنامج قلوب عامرة والمذاع على فضائية قناة الناس.

الجدال بصفة وهيئة حسنة مع كل المواطنين

وأوضحت نادية عمارة، الفرق بين الحوار والجدال، إذ أنَّ الأول قائم على التفاهم بين اثنين يتحاوران حول مسألة أو قضية ما بهدف الوصول للحق، بينما الثاني له عدة صور منه ما هو حق ومحمود، وآخر باطل وسيئ، لافتة إلى أن الله تعالى أمرنا بالمجادلة في أي مقام بالتي هي أحسن.

واستشهدت بقول الله سبحانه وتعالى: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن»، مؤكّدة أهمية الجدال بصفة وهيئة حسنة مع كل المواطنين منهم أصحاب الديانات الأخرى وليس في شكل نزاعات ومشادات.