البحث العلمي: 265 مليون جنيه لدعم مشروعات الزراعة منذ عام 2014

أعلنت أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، اليوم، مؤشر البحث العلمي شهر مارس 2023، موضحة أن الأكاديمية دعمت المشروعات البحثية في مجال الزراعة منذ عام 2014 بإجمالي مبلغ 265 مليون جنيه، ما يمثل ذلك أكثر من 25% من إجمالي تمويل الأكاديمية للمشروعات البحثية في كل المجالات، وذلك ضمن خطة الدولة فى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي، أن قائمة مشروعات الأكاديمية في المجال الزراعي شملت مبادرات، مشروعات، وحملات قومية، اتفاقيات دولية وحاضنات تكنولوجية زراعية، التحالف القومي لتحلية المياه، وصون وتوثيق المصادر الوراثية النباتية.

وأشارت إلى أنه يجرى تنفيذ أكثر من 90% من هذه المشروعات في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وزارة الزراعة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الأخرى.

وقالت الأكاديمية إن برنامج الحملات القومية للنهوض بإنتاجية محاصيل الغذاء بمركز البحوث الزراعية (القمح- الأرز- الذرة) يتصدر مشروعات البحوث والتطوير الكبرى في مجال الزراعة، حيث ساهم البرنامج في زيادة إنتاجية فدان القمح فى الحقول الإرشادية الى 24.5 أردب للفدان بزيادة قدرها 6 أردب للفدان، وتوفير مياه الري بنسبة لا تقل عن 15% في طرق الزراعة القمح الجديدة المطورة وغير المكلفة وتوزيع الأسمدة إلكترونيا على 600 مزارع.

المشروعات الزراعية شملت العديد من البرامج

وأضافت الأكاديمية أنه جرى تطوير وتوطين تكنولوجيا الصوامع البلاستيكية لتخزين القمح بتكلفة أقل بنسبة 33% من تكلفة الصوامع المعدنية، وتقليل الفاقد لأقل من 1% باستثمارات إنشاء زهيدة وتمويل المشروع القومي للنهوض بإنتاجية وتسويق الأرز الهجين، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية بمعدل 1- 1.5 طن /فدان بالمقارنة بأفضل الأصناف المحلية بإجمالي 250 ألف – 375 ألف طن أرز شعير وإنشاء عدد 21 شركة ناشئة.