مؤتمر بجامعة الزقازيق عن الربط بين البحث العلمي الصيدلي والصناعة الوطنية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية المشاركة في المؤتمرات العلمية للاطلاع، والتعرف على كل الأبحاث والدراسات المتقدمة في كل التخصصات العلمية، التي من شأنها أن تُساهم في إحداث حراك دائم في الصروح العلمية والتعليمية، ما يعكس آثارها الإيجابية على تقدم المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا ضرورة وضع آليات عمل لربط الكليات والمراكز العلمية بالصناعة لتحقيق متطلبات السوق، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالنفع على المواطنين.

الربط بين البحث العلمي الصيدلي والصناعة الوطنية

جاء ذلك خلال مشاركته فعاليات المؤتمر العلمي السنوي التاسع، الذي تنظمه كلية الصيدلة بالتعاون مع نقابة الصيادلة وشركات الأدوية وهيئة الدواء المصرية والمستشفيات التعليمية ومصلحة الطب الشرعي تحت عنوان «Bridging Pharmaceutical Research and National Industry/Healthcare Demands»، وذلك لمناقشة ارتباط البحوث الصيدلية باحتياجات صناعة الدواء والرعاية الصحية بمصر، في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

الأساليب العلمية الحديثة ومواكبة تطورات العصر

ثمن محافظ الشرقية دور مهنة الصيدلة في المجتمع، باعتبارها مهنه محورية تقدم خدماتها في كل المجالات، ويستفيد منها المواطن بشكل مباشر، التي تستلزم ضرورة الاخذ بالأساليب العلمية الحديثة، ومواكبة تطورات العصر للارتقاء بها، واستمرار تقديم صيادلة على قدر كبير من الوعي والمسؤولية تجاه افراد المجتمع للنهوض بالمنظومة الصحية بوجه عام، متمنيا للمشاركين في المؤتمر، الخروج بورش عمل فعالة ومثمرة وتحقيق الاستفادة للجميع.

وأعرب رئيس جامعة الزقازيق، عن سعادته لمشاركة محافظ الشرقية حضور فعاليات المؤتمر الذي تقيمه كلية الصيدلة بهدف تناول الجديد فى مجالات الصيدلة، ودور الصيدلي باستخدام أحدث المعايير العالمية، لإحداث فروق واضحة داخل المنظومة الطبية لصالح المريض والمؤسسات الطبية المختلفة.

بينما أوضحت عميد صيدلة الزقازيق، أن فعاليات المؤتمر تتضمن تنظيم ورشة عمل مشتركة مع المسئولين عن تطوير المنتجات الدوائية بشركات الأدوية، وورشة عمل مشتركة مع الرواد من القطاعات الصحية وهيئة الدواء المصرية والطب الشرعي وكذلك تقديم محاضرات لعدد من العلماء المتميزين فى المجال الصيدلي بجانب تقديم عرض لأحدث البحوث في المجال الصيدلي بالإضافة لتنظيم معرض للأجهزة العلمية البحثية ومستلزمات الأبحاث العلمية.

وعلي هامش الاحتفالية التقي محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق بأعضاء مجلس كلية الصيدلة متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم العلمية لتحقيق جودة تعليمية متميزة تتماشي مع الانظمة العالمية للتعليم الجامعي ولتخريج صيادلة قادرين علي المشاركة في بناء وتنمية المجتمع

وفي نهاية الاحتفالية قدمت عميد كلية الصيدلة دروعا تذكارية لمحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق تقديرا لدورهما الداعم والمساند لمهنه الصيدلي وحرصهما الدائم علي مشاركة الصيادلة فعالياتهم المختلفة.