«تعليم النواب» تطالب بإضافة ممثل لـ«البحث العلمي» في مجلس إدارة هيئة الأرصاد

طالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإضافة ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة الأرصاد الجوية.

وقال حسام المندوه، إنّه لا يجوز أن يكون تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، دون الوزير المسؤول عن البحث العلمي، بهدف تعزيز البحث العلمي، خاصة وأنّ الهيئة بشكلها الجديد لها نشاط في مجال البحث العلمي، وهو أحد أهم أهداف الهيئة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية مشروع القانون، لاسيما في ظل الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي.

وفي هذا الصدد، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إنّ مجلس الإدارة له الحق في الاستعانة بمن يراه مناسبا في مناقشة أي موضوع في هذا الشأن.

ووافق المجلس على المادة (4) من مشروع القانون والذي ينص على: «يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية:

1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشؤون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة.

2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه.

6- 5 أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص.

ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، على أن يحدد القرار معاملته المالية.