انتظام الدراسة بالترم الثاني 2023 بالجامعات.. والامتحانات في موعدها

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري بمختلف الكليات، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، موضحين أنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها المحدد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقاً للوائح ونظم العمل لكل كلية وبما يتماشى مع الخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن»، انتظام أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات خلال شهر رمضان 2023، وفقًا للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، موضحًا أن الامتحانات من المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

ومن جهته، أكد الدكتور صديق عبد السلام، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق وعضو المجلس الحالي، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 كما هو دون تغيير أو تعديل.