رئيس جامعة الإسكندرية: التحالفات الإقليمية بين الجامعات فكرة رائدة

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أهمية الإستراتيجية الوطنية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي في 7 مارس الماضي لإنشاء تحالفات إقليمية بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمجتمع المدني وأجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة؛ للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة بجميع الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال بمفهومها الشامل.

تطوير البرامج والمناهج الدراسية

وأضاف «قنصوة»، خلال انعقاد مجلس الجامعة اليوم، أن فكرة التحالفات هي فكرة رائدة لتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج وخلق اقتصاد المعرفة بالتعاون مع الصناعة، والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات، ودعم الخطط البحثية، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية بالتعاون مع الشُركاء من الصناعة، والتدريب الميداني المهاري للطلاب لإعدادهم لتلبية متُطلبات سوق العمل ولفت أن جامعة الإسكندرية ستقود التحالف الشمالي.

تعاون بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات التعليمية

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة كنواة لتحالف الإقليم الشمالي والمكون من جامعة الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - جامعة مطروح - جامعة العلمين - مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقيات التكنولوجية - شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، شركة أبو قير للأسمدة، مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة - جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

وهنأ المجلس الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمناسبة صدور قرار مجلس وقف البر والإحسان بتعيينه رئيساً لجامعة بيروت العربية اعتباراً من سبتمبر المقبل، مؤكداً أن جامعة الإسكندرية ستقدم كافة أوجه الدعم لجامعة بيروت العربية لخدمة الأمة العربية برؤية جديدة ومتميزة، تأتى انعكاساً لحرص الدولة المصرية على دعم التعاون العلمي والأكاديمي مع دولة لبنان الشقيقة لما تُمثله جامعة بيروت العربية درة التاج فى هذه العلاقات، من إنعكاس لمبادئ وقيم العمل العربي المُشترك، وروابط تاريخية وأكاديمية فريدة تجمعها بجامعة الإسكندرية، والتي تعمقت منذ إنشاء جامعة بيروت العربية عام 1960، كإحدى مؤسسات وقف البر والإحسان بدعم من جامعة الإسكندرية.

كما هنأ المجلس الدكتورة غادة عبد الوهاب الخياط رئيس مجلس قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية والمدير التنفيذي لمركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بمناسبة انتخابها، رئيساً للمجلس العلمي للوكالة الجامعية الفرانكوفونية وذلك في الاجتماع الأول للمجلس في دورته الحالية والمنعقد في الثالث عشر من فبراير الماضي في مونتريال بكندا، وعليه فسيادتها أيضا رئيساً للمجلس العلمي للأكاديمية الدولية للفرانكوفونية العلمية (AIFS) التي تم افتتاحها بالرباط في المغرب في 21 مارس الجاري، التي تعد« مشروعا فارقاً»، في عمر الوكالة الجامعية الفرانكوفونية وللفرانكوفونية والدبلوماسية العلمية بشكل أعم.

موافقات مجلس جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على إنشاء أكاديمية هواوي داخل كلية الحاسبات وعلوم البيانات متضمنة تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والمساهمة في إنشاء معملين بالكلية بالمعدات والأجهزة المناسبة.

ووافق المجلس على اعتماد برنامج الماجستير المهني في ممارسة الرعاية الصحية الأولية بالمعهد العالي للصحة العامة، ووافق المجلس على مقترح برنامج الماجستير المهني في تكنولوجيا الرياضة وحركة الإنسان بكلية الهندسة.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير الاستعاضات فى كلية طب الأسنان بالبرنامج الدولي للدراسات العليا بكلية طب الأسنان، ووافق المجلس على إنشاء ثلاث برامج بينية بكلية التربية.

إنشاء 3 برامج بينية بكلية التربية

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة Belarus BSUIR، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة موستار بالبوسنة، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الزنتان بدولة ليبيا، ومذكرة التفاهم للتعاون الأكاديمي واتفاق التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية وجامعة الأردن، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومدرسة كيبكو الدولية للدراسات العليا النووية بكوريا، واتفاق التعاون الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة Illinois University Edwardsville بالولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة أنجيه بفرنسا، ومشروع الاتفاق الإطاري بين جامعة الإسكندرية وجامعة إكس مارسيليا الفرنسية وشبكة الجامعات الأورومتوسطية، واتفاق التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية وجامعة Sungshin بكوريا الجنوبية.

بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية، كلية التربية ومدرسة صلاح الدين الدولية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية - كلية الزراعة سابا باشا والهيئة العامة لتحكيم اختبارات القطن، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ومؤسسة فاهم للدعم النفسي بشأن الخبرات والدراسات في مجال الدعم النفسي، وبروتوكول التعاون بين مستشفيات جامعة الإسكندرية مستشفى نيل الأمل.

ووافق المجلس على ترقية 18 عضو هيئة تدريس، 7 إلى وظيفة أستاذ، و11 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 13 مدرس، ومنح 28 درجة دكتوراة و72 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.