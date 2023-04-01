انتظام امتحانات «الميدتيرم» في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

انتظمت أعمال الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف كليات الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ أكّد عدد من رؤساء الجامعات انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني 2023 «الميدتيرم» بعدد من الكليات التي انطلقت بها، موضحين أنَّ الشهر الجاري سيشهد انتظامها بكل الكليات وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

امتحانات الميدتيرم 2023

وأكّد الدكتور صديق عبدالسلام رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنَّ امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات، موضحاً أنَّ الشهر الجاري سيشهد انتظامها بجميع الكليات وختامها أيضًا.

وأشار عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إلى أنَّ الجامعات بدءا من شهر مايو المقبل، تجري استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية العام، ومن المقرر أن تنطلق خلال شهري يونيو ويوليو وفقا للوائح العمل الخاصة بالكليات، مؤكّداً أنَّ الجامعة ملتزمة بالضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس في هذا الشأن، موضحاً أنَّ العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة.

امتحانات الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، أكّدت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، انتظام أعمال امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022-2023، موضحة أنَّ الامتحانات جاءت متنوعة من كل ما تم دراسته من قبل الطلاب ما بين أسئلة مقالية وموضوعية.