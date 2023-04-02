الداخلية تكشف ملابسات القبض على لاجئ وحبسه: «متهم بالإتجار في النقد الأجنبي»

أصدرت وزارة الداخلية بيانا لتوضيح ما تم تداوله من ادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد اللاجئين دون سبب.

بالفحص تبين أن المذكور تم ضبطه بتاريخ 21 مارس الماضي أثناء قيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.