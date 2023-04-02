«الداخلية» تضبط «حشيش وتامول وهيدرو» بـ2.8 مليون جنيه في 3 محافظات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديريات أمن الإسماعيلية والشرقية ومطروح، والإدارة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبحوزتهما (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

ونجحت الجهود في ضبط سيدة و3 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة – 5 أسلحة بيضاء)، وضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وتمكّنت الجهود من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (190 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلوجراما - 5000 قرص لعقار تامول المخدر - بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي – 3 هواتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,882,000 جنيه).