«الداخلية» تضبط شخص بتهمة الإتجار في العملة بالسوق السوداء

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكّدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.