سفارة المكسيك تنظم أنشطة ثقافية احتفالًا بالذكرى الـ65 لبدء العلاقات مع مصر

أجرت الكاتبة والمؤلفة المسرحية المكسيكية دايماري سانشيز، زيارة للقاهرة؛ من أجل حضور نشاط للتبادل الثقافي والأدبي مع الكتاب المصريين ودارسي اللغة الإسبانية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 65 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين المكسيك ومصر، وبهدف نشر الأدب المكسيكي المعاصر.

تعاون ثقافي بين المكسيك والقاهرة

وذكرت سفارة المكسيك بالقاهرة، في بيان، اليوم الأحد، أن وجود الكاتبة المكسيكية دايماري سانشيز بمصر كانت ثمرة للتعاون بين سفارة المكسيك بالقاهرة والمعهد المحلي للفنون والثقافة بمدينة تيكاتي، ونقابة لتحاد كتاب مصر، من خلال لجنة العلاقات الدولية.

تطور الإبداع الأدبي

وأشار البيان إلى أن الكاتبة شاركت في ندوة أقيمت 30 مارس الماضي، بمقر نقابة اتحاد كتاب مصر، حول الأدب المكسيكي المعاصر، حيث تحاورت حول تطور الإبداع الأدبي والموضوعات التي يهتم بها الكتاب المكسيكيين في الوقت الحالي، كما تحدث الملحق الثقافي بالسفارة أدواردو فراجوسو حول سوق وإمكانات النشر في المكسيك، وافتتح الندوة هكتور أورتيجا، القائم بأعمال سفارة المكسيك بالإنابة، والدكتور شريف الجيار، رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد الكتاب.

ولفت البيان إلى اجتماع الكاتبة، اليوم الأحد، مع عدد من دارسي اللغة الإسبانية بالمعهد الثقافي الإسباني بالقاهرة «ثربانتيس»؛ من أجل حضور مؤتمر عن الإبداع الأدبي المعاصر بالمكسيك ومصر.