مشاجرة تنتهي بقتل خراط في الوراق.. اعترافات صادمة للمتهم أمام النيابة

اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الوراق «مصطفى.م.ح»، يعمل سائق، المتهم بقتل خراط الوراق، لمقر جهات التحقيق لنظر تجديد حبسه؛ لاتهامه في قتل المجني عليه والأدلاء باعترافات تفصيلية حول الواقعة أسبابها، إذ قال إنه أثناء توجهه مدخل العقار حيث يسكن هو والمجني عليه، نشبت بينهما مشادة كلامية حول بعض المرافق الموجودة بالعقار، واحتدم النقاش، فضربه المجني عليه بكرسي خشب فوق رأسه.

طعنة النهاية

وأضاف المتهم، أنه توجه إلى شقته وأحضر سكينًا، ثم توجه به للمجني عليه، وطعنه في صدره طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

و تقرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات؛ لبيان تعاطيه من عدمه، فيما أمرت النيابة باستدعاء شقيق المجني عليه لسماع أقواله بشأن الخلافات التي أدت إلى ارتكاب الجريمة.

تفاصيل الجريمة

تفاصيل الواقعة ترجع تفاصيل الواقعة، عندما ورد لقسم شرطة الوراق يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الوراق المركزي بوصول «أحمد.م»، 30 سنة خراط ومقيم بإمبابة مصاب بطعنة نافذة في القلب والبطن وتوفي أثناء وصوله المستشفى، وعلى الفور أمر العقيد مجدي موسى مفتش المباحث والمقدم هاني مندور رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، بالانتقال والفحص تبين أن مرتكب الواقعة سائق توك توك 30 سنة ومقيم بدائرة القسم بسبب مشاجرة سابقة بين شقيقة المتوفى والمتهم الذي يقيم معها بذات العقار، وأثناء قيام المتوفى بمساعدة شقيقته في نقل أثاث منزلها حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلى مشاجرة استل على أثرها المتهم سلاحا أبيض وطعن المجني عليه طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.