مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. طه القماش يدافع عن راوية

تستمر أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 في التصاعد، حيث ينتظر متابعو ومحبو العمل معرفة أحداث حلقة اليوم الـ11، بعدما دافع «طه القماش» أمير كرارة، عن «راوية» مي عز الدين، وتعرض للضرب المبرح.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11

حرصت «راوية» التي تجسد دورها مي عز الدين، على مصالحة «طه القماش» الذي يجسد دوره أمير كرارة بعدما فاجأتهم والدتها أثناء حفل تسديد الديون، بإجبارها على خطوبتها من «يوسف» ابن مدام ماري، وأكدت له أنها ليس لها أي علاقة بيوسف وان والدتها هي التي تريد اجبارها على الخطوبة منه.

وأصرت «راوية» مي عز الدين على «طه القماش» أمير كرارة أن يغادر معها إلى البنسيون، ولكنه رفض رفض تام، فقررت أن تعكف معه على البحر حتى الصباح، ليتفاجأ الثنائي أثناء تناول الفطور وسط أجواء رومانسية لطيفة، بـ«يوسف» يأتي إليهم ومعه عدد من الرجال ليجبر «راوية» بالذهاب معه، ولكن «طه القماش» تدخل لإبعاده عنها خاصة أنه ليس لها علاقة به، ولكن تعرض الأخير لضرب مبرح دفاعًا عن راوية لتنتهي الحلقة على تغلب «طه القماش» عليهم، لتكشف أحداث حلقة اليوم الـ11، رد فعل «راوية» مع والدتها ويوسف.

صناع مسلسل سوق الكانتو

سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي، ويعرض على قناة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور الأحداث حول طه القماش الذي تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.