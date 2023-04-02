مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 اليوم على شاشة DMC  

تعرض اليوم الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، الذي يُعرض في شهر رمضان 2023، وسط تسارع الأحداث.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو، بعدما كشفت «راوية» التي تقوم بدورها الفنان مي عز الدين لـ«طه القماش» الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة، عن سر بيعها الدكان الأحمر للمعلم عوض بدلًا من جده حسنين، بسبب انفعالها من اختفائه المفاجئ دون علم أي سبب.

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أحداث مسلسل سوق الكانتو، تدور في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول الشاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسًا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على أثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.