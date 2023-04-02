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موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الأحد

كتب:

محمد عزالدين
04:33 ص | الأحد 02 أبريل 2023
مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الأحد، بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، الذي يُعرض خلال شهر رمضان 2023، حيث شهدت الحلقات السابقة تسارعًا للأحداث بشكل شيق.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الأحد

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعدما كشفت «راوية» مي عز الدين لـ«طه القماش» أمير كرارة، أنها باعت الدكان الأحمر للمعلم عوض بدلًا من جده حسنين، بسبب انفعالها من اختفائه المفاجئ دون علم أي سبب.

مسلسل سوق الكانتو، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

يعرض سوق الكانتو على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

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