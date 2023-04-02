زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضربت قبل هزة أرضية دولة بابوا غينيا الجديدة وبلغت شدة الضربة 7.4 درجة على مقياس ريختر للزلازل بحسب قناة «إكسترا نيوز» مساء اليوم الأحد.

وتأتي هذه الهزة بعد نحو ساعة فقط من هزة أرضية ضربت سوريا شدتها 4.7 ريختر، وعقب شهر ونصف من وقوع زلزالي تركيا وسوريا الشديد الذي وصلت شدته إلى 7.8 على مقياس ريختر وتوفى وأصيب فيه أكثر من 50 ألف شخص وانهيار جزء من البنية التحتية في البلاد.