زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب إقليم بدخشان الأفغاني

ضرب زلزال بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر مدينة فايز آباد عاصمة إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء «خامة برس» الأفغانية، أنَّ مركز الزلزال يقع في مقاطعة جورنو بدخشان جنوب شرق طاجيكستان على عمق 130 كيلومترًا، وشعر المواطنون الأفغان بالزلزال في حوالي الساعة 3:33 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

ويعد هذا الزلزال الثالث الذي يضرب إقليم بدخشان في أفغانستان خلال خمسة أيام.

مركز الزلزال يقع في مقاطعة جورنو بدخشان

ومنذ أسبوعين، ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.5 درجة أفغانستان، وشعر به سكان الدول المجاورة، بما في ذلك باكستان وطاجيكستان والهند.

وقتل في الزلزال أكثر من عشرة أشخاص وأصيب عدد آخر في أنحاء أفغانستان وباكستان ودمرت عدة منازل.

كما أدى الزلزال إلى أضرار اقتصادية ومالية دمر فيه أكثر من 665 منزلا في سبعة أقاليم في أفغانستان، بما في ذلك بدخشان وتخار وبانجشير وكومار وعدة مقاطعات أخرى.