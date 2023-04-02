ما أفضل الصدقات في شهر رمضان؟.. الشيخ علي جمعة يوضح

يحاول الصائمون خلال شهر رمضان، استغلال أيامه المباركة في الصدقات والزكاة، وذلك لثوابها وأجرها العظيم، ولكن قد لا يعلم البعض ما أفضل الصدقات في شهر رمضان؟

أفضل الصدقات في شهر رمضان

وعن أفضل الصدقات في شهر رمضان، قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف: «إن الله سبحانه وتعالى فرض في رمضان زكاة الفطر، وقال الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن وظيفة الأغنياء إزاء الفقراء، اغنوا الفقراء عن السؤال في هذا الشهر».

تعرف على أفضل الصدقات في شهر رمضان

وتابع «جمعة» بشأن أفضل الصدقات في شهر رمضان، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الله تعالى جعل ذلك مرتبطًا بيوم العيد والجائزة، وهذه أفضل الصدقات التي تخرج في رمضان إغناء للفقير لأن زكاة الفطر فريضة وأحب وأعلى وأغلى ما يتقرب به الإنسان إلى ربه الفريضة، ثم بعد ذلك تأتي النافلة بثوابها، بقوله تعالى «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».

ما أفضل الصدقات في شهر رمضان

واستكمل «جمعة» للإجابة على أفضل الصدقات في شهر رمضان، قائلا إن أول هذه الصدقات الإنفاق، وهو طاعة متعدية لنفع الغير، ولذلك فهي أعلى من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، لافتا إلى أن كل هذه الطاعات لها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى إلا أنها طاعات قاصرة فهذا أعلى منها عند الله أن تنفع الناس وتخدمهم في شهر رمضان.