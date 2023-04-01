9 مشايخ من مصر دولة التلاوة.. علي جمعة يستعرضهم في حلقاته على قناة الناس

مع بدء شهر رمضان الكريم انطلق برنامج «مصر دولة التلاوة»، والذي يتحدث بالتفصيل عن حياة القراء الكبار في تلاوة القرآن الكريم، وهم الذين التزموا بالقواعد في تلاوة القرآن الكريم، كما أنهم تعلموا القواعد على يد المشايخ، من تقديم الإعلامي عمرو خليل ويستضيف فيه الدكتور على جمعة، ويذاع على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حكاية الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر سابقا، إن القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، هو ركن من أركان القراءة المصرية وأيقونة لقراء العصر، فقد كسر السورة النمطية للقارئ، وأتيح له أن يقرأ في الحرم المكي وكان يحبه الملك فيصل، وحينما نزل القاهرة لأول مرة سكن في جوار السيدة زينب، وكان محبا للسيدة زينب، وقرأ سورة في مسجدها وكان ذلك سببا في ذيوع صيته ووصوله لمساحة كبيرة من الحب في قلوب المستمعين، وكان رقيق القلب وليس صارما أو جادا بشكل كبير، وحفظ أولاده القرآن الكريم.

حكاية الشيخ محمود علي البنا

وأما الشيخ محمود علي البنا، فقد ولد في قرية شبرا باص، وقرر والده أن يجعله شيخا وأرسله للكتاب، وكان طفلا هادئا نفسيا وغير قلق أو متسرع، وكان الشيخ الذي يحفظه يراه متحفظا في التعامل مع الناس وكان معتزا بنفسه بشكل كبير، ومع الوقت انتقل للقاهرة وتقدم لاختبارات لجنة الإذاعة وعمره 22 عاما، وأصبح له جمهور وقد عينته الأوقاف في مسجد عين الحياة بشارع مصر والسودان، ثم انتقل لمسجد الرفاعي بالقلعة، إلى أن وصل لمسجد سيدنا الحسين، وتوفي عن عمر ناهز 60 عاما.

حكاية الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي

عرف الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي بمصور القرآن، ينتمي لمدرسة التصوير النغمي في دولة التلاوة، وأتم حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، ووهبه الله صوتا استطاع من خلاله تصوير معاني القرآن الكريم، وتمكن من استخدام المقامات الأساسية في تلاوته، وذهب ليستعرض فروعها بشكل أذهل السامعين والمتخصصين، ولقب بعمدة فن التلاوة.

حكاية الشيخ محمد أحمد شبيب

امتلك الشيخ محمد أحمد شبيب صوتا دافئا مرنا تفرد بجملة نغمية جديدة من ابتكاره، ويقال إنه كانت لديه القدرة على أداء الجملة الواحدة بعشر طرق مختلفة، وارتبط الشيخ الشبيب في أذهان المصريين بأنه قارئ النصر وأنه صاحب البشرى، وذلك لافتتاح قراءته في الإذاعة فجر العاشر من رمضان بآيات النصر من مسجد سيدنا الحسين من القاهرة، ليبقى اسمه في كتاب التاريخ مقترنا بيوم العزة والكرامة.

حكاية الشيخ محمد رفعت

عاش الشيخ محمد رفعت في حي المغربلين بجوار مسجد السيدة زينب ومسجد سيدنا الحسين، وبعد حفظه القرآن بكتاب الحي منحه الله عز وجل نعمة التلاوة، وبداخل مسجد فاضل باشا الذي كان مقابلا للكتاب والمعروف بعد ذلك بمسجد الشيخ رفعت، ترعرع وتولى أمر المسجد، وجاء المحبون من كل فج وصوب ليكونوا في رحاب القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت.

الشيخ طه الفشني

كان الشيخ طه الفشني يلقب بكروان الإذاعة، وفي عام 1940 استقل وزامل زكريا أحمد، وعرض عليه في يوم من الأيام أن يلحن لأم كلثوم، وسجل بعد ذلك في اليونان، وعين مؤذنا لسيدنا الحسين.

الشيخ علي محمود

ولد الشيخ علي محمود في 1880، وكان يكبر الشيخ محمد رفعت بعامين، ووالده أرسله للكتاب وحفظه القرآن الكريم، وتوفي الوالد وعمر الابن 15 عاما، وأصيب علي محمود بعينه حزنا على وفاة والده، خاصة وأنه كان رقيق المشاعر، ودلل ذلك فيما بعد على الإحساس الموسيقى.

الشيخ محمد صديق المنشاوي

وصف الإمام محمد متولى الشعراوي، الشيخ محمد صديق المنشاوي بصاحب الصوت الخاشع في القرآن الكريم، وامتلك المنشاوي رحمه الله صوتا مؤثرا، وكل من سمع الشيخ كان يتأثر بخشوعه حتى لقب بالقارئ الباكي المبكي، وكان لا يخرج أبدا عن أحكام القراءة من أجل النغم.

الشيخ محمود خليل الحصري

الشيخ محمود خليل الحصري هو أول من سجل القرآن الكريم مرتلا، وأول من قرأ القرآن في البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي، وله مكانة كبيرة في قلوب المسلمين جميعا، ويعد القارئ المعلم الذي قاد ثورة في دولة التلاوة عندما سبق الجميع في تسجيل القرآن مرتلا مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووصلت مكانته في العلم إلى أن الاختلاف في الأحكام التجويدة كان يرد إليه.

الشيخ مصطفى إسماعيل

الشيخ مصطفى إسماعيل المعروف بصاحب المقام الرفيع، كان رحمه الله صاحب مدرسة متميزة في دولة التلاوة، وأتم تجويد القرآن وقرآته بتلاوته العشر وعمرة لم يتجاوز السادسة عشر، وكان يمتلك من الذكاء ماجعله يستمع لكل المدارس التي سبقته وعمل مزجا جميلا بين تلك المدارس وأسس مدرسته الخاصة في دولة التلاوة.