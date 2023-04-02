مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 11.. اعرف قصة الملك أمنمحات الأول

عرض مساء اليوم الأحد مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 11، من الجزء الثاني عبر قنوات dmc الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية، وهو مسلسل من فئة الرسوم المتحركة، وذلك بزيارة لمتحف الحضارة.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 11

وبدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني إعلان مسابقة رئيس فريق المسرح والذي فاز فيها الطالب «معتز» وخسارة «كنوز» أمامه، وبالتالي فقد صارت نائبة له والتي دخلت في نوبة بكاء شديدة بسبب خسارته المسابقة.

قام يحيى وأسرة كنوز بتهدئتها ودعمها بعد خسارتها المسابقة، حيث منحوها نصيحة بأن الحياة ليست دائمًا مكسب فقط وأنهم يقدرونها ويحبوها بالرغم من الخسارة، كما فاجأ يحيى صديقه مازن، عندما اشترى تذكرة مباراة منتخب مصر وأعرب «مازن» عن سعادته لرؤيته محمد صلاح في الحقيقة اثناء لعبه داخل الاستاد.

تفاصيل رحلة يحيى وكنوز

ودخل يحيى وكنوز في مغامرة جديد بمتحف الحضارة وقاما بالسفر عبر الزمن، علاوة على ذلك، فقد تسلل وراءهم الدكتور عجيب من بوابة الزمن ولاحقه الفراعنة خلال معركتهم.

وتعد هذه أول مغامرة لـ«يحيى» و«كنوز» في ساحة معركة فرعونية حقيقية والتقيا بصديقهم الفرعوني «سينو» وأخبرهم أنهم يتواجدون حاليًا في جنوب أرض الفيروز وأنهم في ساحة معركة للملك أمنمحات الأول.

وأطلقت عليه الحضارة الهيلينية اسم أمنمس، هو أول ملوك الأسرة الثانية عشرة التي تعد العصر الذهبي للدولة الوسطى بمصر وحكم في الفترة من 1991 قبل الميلاد إلى 1962 قبل الميلاد، أيضا، فقد أخبرهم أنه كان ووزير الملك منتوحتب الرابع آخر ملوك الأسرة 11.