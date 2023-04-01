يحيى وكنوز الحلقة الـ10 بعد قليل.. مغامرات جديدة

تنطلق بعد قليل، الحلقة 10 من مسلسل يحيى وكنوز، وذلك بعد أحداث الحلقة الأخيرة التي خاض فيها «يحيى» مغامرة جديدة كشف خلالها معلومات جديدة عن حياة المصريين القدماء، وقام بعمل بطولي إذ أنقذ صديقه الدكتور «عصام» من تهمة خطف صديق ابن الملك، بأن أخبرهم عن مكانه، وكشف وجود حارس ليس بمحل الثقة في القصر، وهو الذي بدل الرسالة التي كانت من المفترض أن تصل للملك بأخرى.

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل يحيى وكنوز

وبالنسبة لـ موعد عرض الحلقة 10 مسلسل يحيى وكنوز يعرض في الساعة الـ9:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل يحيى وكنوز

وبعد موعد عرض الحلقة 10 مسلسل يحيى وكنوز فيجب أن تعلم أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرّرت عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.