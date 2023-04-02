يتساءل الجهور عن مواعيد مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة DMC في رمضان 2023 بعدما شهدت الحلقات الماضية مغامرات شيقة انتقل بها «يحيى» للعصور المختلفة لقدماء المصريين.

مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC في رمضان 2023

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريا على قناة DMC في رمضان 2023، إضافة إلى منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 11 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

وكشفت شبكة قنوات DMC، عن مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة في رمضان 2023، ويعرض المسلسل الساعة الـ 6:15 مساء، ويعاد الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة الـ 10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز على DMC

ويستعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة DMC في رمضان 2023 من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.