مسلسل يحيى وكنوز.. مغامرة جديدة مع الدكتور عجيب

بدأ يحيى مغامرة جديدة في حلقة اليوم من مسلسل يحيى وكنوز 2 ومعه كنوز، حيث ذهب بصحبته دكتور عجيب ورجاله عتمان وسرحان، ووجدوا نفسهم جميعًا داخل حقبة الفراعنة وسط معركة شديدة بين عدد كبير من الجنود.

عرض المسلسل على قناة dmc

وتعرض قناة dmc في تمام الساعة 6:15 مساءً يوميًا مسلسل يحيى وكنوز 2، أيضا، يعاد المسلسل في الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي.

ويتم عرض المسلسل على قناة dmc دراما في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً ويعاد أيضًا في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.

مسلسل يحيى وكنوز موجه للأطفال

المسلسل موجه للأطفال، وأنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أيضا، فإنه من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد قررت عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة كي يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم متابعة المسلسل.