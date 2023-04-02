ولي العهد الأردني يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة

ظهر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، في الحرم المكي أثناء أدائه مناسك العمرة في شهر رمضان الكريم.

وظهر الأمير الأردني في مقطع فيديو وهو يرفع يديه للتعبد وبعدها حيا الطائفين في الحرم المكي.

وكان يردد في الفيديو المنشور على موقع اليوتيوب وصحيفة أردنية: «اللهم تولنا في توليت، اللهم عافينا في من عافيت، سبحان الله، وارزقنا ورود حوضه الشريف، حي يا قيوم أكرمنا وارحمنا وعافانا عنا» ، وكان حوله رجال من الأمن الأردني بملابس الإحرام.

ووصل اليوم ولي عهد الأردن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، واستقبله الأمير بدر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.