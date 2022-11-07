ولي العهد الأردني: نعمل للحد من التصحر وتدهور البيئة وتخفيف آثار التغير المناخ

قال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، إن الأردن شارك في مختلف الاجتماعات الفنية الخاصة بهذه بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وذلك إيمانا بأهميتها وموائمتها للخطط واستراتيجيات الأردن الوطنية الهادفة لزيادة الرقعة الخضراء في الأردن، وتخفيف آثار التغير المناخي والحد من التصحر وتدهور الأراضي.

وأضاف «عبدالله الثاني»، خلال كلمته في فعاليات انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش قمة المناخ «COP27» في شرم الشيخ، أنه على الرغم من التحديات التي تواجه المملكة من قلة الموارد المائية، والتي تفاقمت نتيجة استقبال العديد من موجات اللجوء خلال العقد الماضي، إلا أن الأردن لم يغفل أهمية الحفاظ على البيئة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي جزء لا يتجزأ من محركات النمو التي أطلقها الأردن مؤخرا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في السنوات العشر المقبلة، والتي يسعى لتحقيقها من خلال شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص محليا وإقليميا ودوليا، وبمشاركة الشباب والمرأة.

وتابع: «ما نأمله اليوم هو السير قدما في تنفيذ هذه المبادرة المهمة، التي نرى بأنها ستكون نقطة الانطلاق لتبني سياسات ومبادرات على المستويات الوطنية والإقليمية لمواجهة آثار التغير المناخي، وعلينا أن نعمل معا لوضع السياسات والبرامج والحلول المبتكرة التي تكفل مستقبل أخضر ومستدام لهذا الجيل والأجيال القادمة».