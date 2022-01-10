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الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد الأردني بمنتدى شباب العالم

كتب:

محمد عزالدين
11:06 ص | الإثنين 10 يناير 2022
الرئيس السيسي وولي عهد الأردن

الرئيس السيسي وولي عهد الأردن

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وذلك لحضور افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، والتقطا صورة تذكارية.

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الأمير الحسين

النسخة الرابعة تناقش قضية الجائحة

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، قبل قليل، إلى قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، لحضور فعاليات الحفل الافتتاحي.

وتضم النسخة الرابعة من المنتدى، العديد من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.

وتقدم «الوطن» بث مباشر لمتابعيها وقرائها لمتابعة فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى.

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