مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12.. هل تستمر خطوبة جوني بعد اكتشاف سرهما؟

يترقب جمهور أحمد مكي أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي وذلك بعد تصاعد الأحداث في الحلقة السابقة من المسلسل، وكشف الكبير سر خطوبة جوني من شروق.

الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7

وكانت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي7 شهدت عددًا من الأحداث الكوميدية والتي كان من أبرزها معرفة الكبير سر خطوبة جوني وشروق «كلنا سوا» والتي كشفت عنه مربوحة للكبير عن طريق الصدقة، ليثور الكبير على مربوحة بسبب معرفتها أن زواج جوني من شروق مصلحة وذلك بعد أسبوعين دون معرفة الكبير.

أحداث مسلسل الكبير أوي الحلقة 11

وبعد اكتشاف الكبير أوي في الحلقة 11 سر خطوبة جوني من البلوجر شروق كلنا سوا والذي يكون غرضها البيزنس والربح المادي من مشاهدات تيك توك، يتساءل البعض: هل ستستمر هذه العلاقة أم ستنتهي بعد معرفة الكبير للسر وهذا ما ستكشفه لنا الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي والتي تُعرض اليوم على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة.