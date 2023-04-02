حاتم صلاح لـ«الوطن»: «نجاح دوري في مسلسل الكبير أوي كرم من ربنا عليا»

أعرب الفنان حاتم صلاح عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققه دوره في مسلسل الصفارة بتجسيده شخصية علاء مع الفنان أحمد أمين، واستكماله لنجاح دور «نفادي» في مسلسل الكبير اوي الجزء السابع مع الفنان أحمد مكي.

حاتم صلاح يقدم نفادي في مسلسل الكبير أوي

قال صلاح لـ«الوطن»: «الله كرمه كبير للغاية، لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أن أحقق كل هذه النجاحات، والفضل هنا بعد الله سبحانه وتعالى للمخرج أحمد الجندي، على كل شيء قدمه لي في حياتي، يكفي أني في هذا الموسم قد وقفت بجانب نجمين كبيرين في مسلسل الكبير أوي وهما أحمد مكي وأحمد السقا، حينما حل السقا ضيفًا علينا في هذا الموسم».

الكبير أوي من إخراج أحمد الجندي

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.