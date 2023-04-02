ملخص الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7.. «مربوحة» تكشف سر «جوني»

أحداث كوميدية عديدة شهدتها الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7، خاصة بعد دخول عائلة الكبير أوي، دائرة التحديات عبر «تيك توك» مع «جوني».

«جوني» و«شروق كلنا سوا» في منزل الكبير أوي

بدأت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7، بدخول «جوني» ويلعب دوره الفنان أحمد مكي، والبلوجر «شروق كلنا سوا» وتجسد دورها الفنانة آيتن عامر، دوار الكبير، الذي أنتقد تلك الخطوبة خاصة بعد إقامة «شروق» معهم في الدوار، ليخبر «الكبير»، شقيقه بأنه في حاجة للتحدث إليه على انفراد، وحاول إقناعه بأن تلك العلاقة ليست مستحبة، ولكن الأخير يصر على تمسكه بالبلوجر.

وفي أثناء حديث «الكبير» مع «جوني»، أوضح له أنه وضع كاميرات في جميع أركان الدوار، بعد سرقة عدد من حبات الكاجو والفستق الخاص به.

ويكتشف «جوني» في أثناء حديثه مع «مربوحة» وتلعب دورها الفنانة رحمة أحمد، أنها هي التي تسرق مكسرات الكبير، ويصورها حتى لا تكشف سره لـ«الكبير»، بعد أن اعترف لها أن زواجه من «شروق» مجرد مصلحة.

فقدان «جوني» حاستي الشم والتذوق

وفي مشهد آخر، ينام «جوني» على السرير في غرفته، إذ يعاني من نزلة برد، ويكشف عليه الدكتور ربيع، ليكتشف فقدانه لحاستي الشم والتذوق، ورغم مرضه إلا أن «شروق» صورته لايف لكسب متابعين كثر.