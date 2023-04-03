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موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 5-4-2023

كتب:

منى سعيد
12:02 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم

يتابع المقيمين في دولة الإمارات إمساكية شهر رمضان التي توضح موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 3-4-2023، فضلا عن موعد الإمساك والسحور، والفروض الخمس، بالإضافة إلى عدد ساعات الصيام اليومي في الشهر الفضيل.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 5-4-2023

وفيما يلي، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الاخبارية الخدمية التي تنشر على مدار الساعة، ويبحث عنها قرائها في الوطن العربي، مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 5-4-2023، حيث يرفع أذان المغرب في دبي في تمام الساعة 6:41 مساءً، وجاءت مواعيد الفروص الأخري كالآتي:

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الاثنين 3-4-2023

وبحسب ما نشر بإمساكية شهر رمضان في الإمارات جاءت مواعيد الفروض الخمس في مكة المكرمةكالآتي:

يؤذن لصلاة الفجر الساعة 4:57 صباحًا.

ويرفع أذان الظهر الساعة 12:28 ظهرًا.

أذان العصر في 3:55 مساءً.

يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:41 مساءً.

بينما يكون أخر الفروض الخمس وهي أذان العشاء الساعة 8:11 مساءً.

متوسط عدد ساعات الصيام

وبحسب الإمساكية، فإن متوسط عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 3 أبريل الجاري، الموافق 12 رمضان الجاري، نحو 14 ساعة و52 دقيقة.

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بقلم منى سعيد