يتابع المقيمين في دولة الإمارات إمساكية شهر رمضان التي توضح موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 3-4-2023، فضلا عن موعد الإمساك والسحور، والفروض الخمس، بالإضافة إلى عدد ساعات الصيام اليومي في الشهر الفضيل.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 5-4-2023

وفيما يلي، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الاخبارية الخدمية التي تنشر على مدار الساعة، ويبحث عنها قرائها في الوطن العربي، مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 5-4-2023، حيث يرفع أذان المغرب في دبي في تمام الساعة 6:41 مساءً، وجاءت مواعيد الفروص الأخري كالآتي:

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الاثنين 3-4-2023

وبحسب ما نشر بإمساكية شهر رمضان في الإمارات جاءت مواعيد الفروض الخمس في مكة المكرمةكالآتي:

يؤذن لصلاة الفجر الساعة 4:57 صباحًا.

ويرفع أذان الظهر الساعة 12:28 ظهرًا.

أذان العصر في 3:55 مساءً.

يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:41 مساءً.

بينما يكون أخر الفروض الخمس وهي أذان العشاء الساعة 8:11 مساءً.

متوسط عدد ساعات الصيام

وبحسب الإمساكية، فإن متوسط عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 3 أبريل الجاري، الموافق 12 رمضان الجاري، نحو 14 ساعة و52 دقيقة.