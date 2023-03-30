رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس 30-3-2023

كتب:

منى سعيد
12:01 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات

كشفت إمساكية شهر رمضان الكريم 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس 30-3-2023، والذي يوافق ثامن أيام الشهر الفضيل.

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس 30-3-2023

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس 30-3-2023، الموافق الثامن من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الخميس 30-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في الإمارات للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروض الخمس كالآتي:

- يرفع أذان الفجر الساعة 5:01 صباحًا.

- ينادى لأذان الظهر الساعة 12:29 ظهرًا.

- يأتي موعد أذان العصر في 3:56 مساءً.

- يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:39 مساءً.

- العشاء الساعة 8:09 مساءً

مواقيت الفروض الخمس في الإمارات اليوم الخميس 30-3-2023

وتأتي مواعيد الصلاة اليوم في الإمارات بدأ من الساعة 5:01 صباحًا حيث يرفع لصلاة الفجر وتنتهي الساعة 8:09 م لصلاة العشاء، ويصل عدد ساعات الصيام لهذا اليوم إلى 13 ساعة و39 دقيقة.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 29-3-2023

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الثلاثاء 28-3-2023

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 27-3-2023

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الجمعة 24-3-2023
بقلم منى سعيد