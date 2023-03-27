كشفت إمساكية شهر رمضان الكريم 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 27-3-2023، والذي يوافق خامس أيام الشهر الفضيل.

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 27-3-2023

وفيما يلي، تقدم بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 27-3-2023، الموافق الخامس من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الاثنين 27-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في الإمارات للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروص الخمس كالآتي:

- يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:02 صباحًا.

- ينادى لأذان الظهر في تمام الساعة 12:33 ظهرًا.

- يأتي موعد أذان العصر في 4:00 مساءً.

- يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 6:37 مساءً.

- آخر الفروض الخمس العشاء في تمام الساعة 8:07 مساءً

مواقيت الفروض الخمس في الإمارات اليوم الاثنين 27-3-2023

وتأتي مواعيد الصلاة اليوم في الإمارات بدأ من الساعة 5:03 صباحًا حيث يرفع لصلاة الفجر وتنتهي الساعة 8:07 م لصلاة العشاء، ويصل عدد ساعات الصيام لهذا اليوم إلى 13 ساعة و34 دقيقة.