إصابة 30 شخصا جراء انفجار بـ سانت بطرسبورج الروسية

أعلنت وزارة الصحة الروسية، إصابة 30 شخصا جراء انفجار بـ«سانت بطرسبورج»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام، إن صحفى عسكري يدعى فلاديلين تاتارسكي، لقى مصرعه، وأصيب 15 آخرون، جراء انفجار بمقهى ستريت بار وسط مدينة «سان بطرسبورج» شمال غرب روسيا.

انهيار زجاج واجهة مقهى وسط سان بطرسبورج

وأوضحت «خدمة الطوارئ» الروسية، أن انفجار سان بطرسبورج ناجم عن عبوة ناسفة «تي إن تي»، بلغ وزنها أكثر من 200 جرام، زرعت في المقهى وسط المدينة الروسية، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

وأدى انفجار «سان بطرسبورج»، إلى انهيار زجاج واجهة مقهى ستريت بار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وسائل الإعلام الروسية، إن تاتارسكي كان يلتقي بأفراد من الجمهور في المقهى، مشيرة إلى أن امرأة قدمت للمراسل تمثالا صغيرا انفجر على ما يبدو، وفقا لما ذكرته قناة «إن بي سي» الأمريكية.