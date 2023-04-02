«القاهرة الإخبارية»: هدية عيد ميلاد السبب في مقتل مراسل عسكري بروسيا

قتل مراسل عسكري روسي وأصيب ما لا يقل عن 25 شخصا، في انفجار عبوة ناسفة بأحد مقاهي مدينة سان بطرسبرج، ثاني أكبر المدن الروسية.

ارتفاع عدد الضحايا نتيجة التفجير

وقال حسين مشيك مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن وزارة الطوارئ الروسية أعلنت قبل قليل ارتفاع عدد الضحايا نتيجة التفجير الذي أصاب أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبرج الروسية إلى 25 شخصا، وتم نقل 19 إلى المستشفيات حالتهم خطرة و6 أخرين حالتهم مستقرة.

وأكد «مشيك» في رسالته على الهواء، أن الانفجار أسفر عن مقتل مراسل عسكري روسي يدعى فلادلين تاتارسكي، هذا المراسل يعرف في الداخل الروسي على أنه قريب من الدوائر الرسمية الروسية ومواقفة مؤيدة للعملية العسكرية وللقرارات التي تتخذها القيادة الروسية.

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية» أن اليوم كان المراسل العسكري فلانتين تتارسكي يحتفل بعيد ميلاده في أحد المقاهي المملوكة لقائد مجموعة فاجنر، وأن فتاة أتت وقدمت له هدية على شكل تمثال كانت بداخلها العبوة الناسفة التي انفجرت على الفور داخل المقهى.

الخارجية الروسية

وأوضح أن هناك مصادر أخرى تتحدث عن أن العبوة الناسفة كانت مزروعة قبل ساعات من حضور المراسل العسكري إلى المقهى وعندما حضر انفجرت على الفور.

وأضاف «مشيك»، أن الخارجية الروسية استنكرت هذه الخطوة واعتبرت أن الصحفيين الروس جميهم مهددين من قبل النظام الأوكراني نتيجة مواقفهم الوطنية، لافتا إلى أن هناك صحفية أخرى قتلت بعد أن تم وضع قنبلة تحت سيارتها في إحدى الحدائق الروسية بالقرب من العاصمة موسكو.

ومن جهتها أوضحت السلطات الروسية أن الانفجار وقع أثناء إلقاء الندوة داخل المقهى للمراسل العسكري بينما تواصل قوات إنفاذ القانون جمع بيانات عن الانفجار مشيرة على أن أكثر من 200 جرام من مادة TNT استخدمت في الانفجار.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت القوات الأوكرانية نفيها الضلوع في تفجير المقهى في سان بطرسبرج الروسية.