وكالة «بترا» تبرز تأكيدات الرئيس السيسي أهمية التعاون بين مصر والعراق

أبرزت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بالقاهرة.

مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس مجلس النواب العراقي

وأشارت الوكالة، إلى أن الرئيس السيسي بحث مع رئيس مجلس النواب العراقي الذي يزور القاهرة حاليا، المستجدات على الساحة الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت الوكالة تصريحات المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، والتي قال فيها إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خصوصا في ظل قوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية.

كما لفت الوكالة إلى تصريحات الحلبوسي، خلال اللقاء، والذي أكد حرص العراق على توطيد علاقاته مع أشقائه، ومواصلة التعاون على جميع الأصعدة، معربا عن تطلع العراق إلى مزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين، فضلا عن أهمية تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن.