آيتن عامر عن مسلسل الكبير أوي 7: «مبسوطة جدا بردود الفعل»

أعربت الفنانة أيتن عامر، عن سعادتها بالمشاركة كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي جسدت خلاله دور البلوجر «شروق كلنا سوا».

ونشرت آيتن عامر، صورة تجمعها بالفنان أحمد مكي في المسلسل، وعلقت عليها قائلة: «أنا مبسوطة جدًا جدًا بردود الفعل على الكام حلقة دول، وبشكركم جدًا جدًا على تعليقاتكم الجميلة دي، وبشكر مكي جدًا وأستاذ أحمد الجندي، وشركة سينرجي على الفرصة القمر دي».

أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي 7

شهدت الحلقة 11من مسلسل الكبير أوي، أحداث كوميدية عديدة، منها مرض جوني وتصوير «شروق» له لايف على التيك توك لتحقيق مشاهدات من أجل الربح المادي.

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي و رحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل.