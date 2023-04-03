رابطة «إسكاروس» تطلق مبادرة لتوزيع الفول ووجبات إفطار يوميا بالمنوفية

مبادرات عديدة أطلقها الشباب في جميع قرى ومدن محافظة المنوفية، فلا يخلو شارع أو منطقة من مبادرة خيرية أو حملات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك.

مبادرة «شباب إسكاروس» في شبين الكوم

ونجحت رابطة شباب «إسكاروس»، وهو اسم شارع في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في جذب الانتباه، بعد قيامهم بمبادرتهم الخيرية، والتي شملت محورين، الأول توزيع وجبات خفيفة على طريق «شبين الكوم- السادات» للمسافرين وقت الإفطار، والثاني توزيع «قدرتين فول» يوميا قبل الإفطار في كل منطقة بشبين الكوم.

وقال محمود النحاس، مؤسس رابطة «شباب إسكاروس»، إن المبادرة بدأت قبل عدة أعوام، ونالت إشادة كبيرة من المواطنين، والذين شاركوا بكثافة بها، مؤكدا أن المبادرة تُنفذ بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك.

توزيع وجبات خفيفة وعصائر على طريق السادات

وأضاف مؤسس الرابطة لـ«الوطن»، أن المبادرة توزع وجبات خفيفة عبارة عن ساندوتشات وعصائر ومياه وتمور على المسافرين على طريق «شبين الكوم- السادات»، ويشارك في التوزيع عشرات من الشباب، وذلك قبل الإفطار مباشرة.

وتابع، بأن هناك مبادرة أخرى تشمل توزيع «قدرتين فول» يوميا في شبين الكوم على القادرين وغير القادرين والمارة في الشوارع، حيث يتم اختيار منطقة كل يوم ويستهدفونها في توزيع الفول، مشددا على أن المبادرة مستمرة طوال الشهر الكريم.