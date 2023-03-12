تدشين مبادرة حملة إفطار صائم بقرية الروضة بشمال سيناء

تستكمل مصر الخير أعمالها الخيرية، اليوم، بزيارة قرية الروضة، بمناطق شرق بئر العبد، بمحافظه شمال سيناء.

وقال المهندس أحمد علي، الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إنه سعيد بفرحة أهالي قرية الروضة، خلال مشاركتهم مؤسسة مصر الخير في تعبئة كراتين المواد الغذائية، تمهيدا لتوزيعها على المستحقين بحلول الشهر الكريم، مشيرا إلى أن المؤسسة ستقوم كذلك بتقديم ألف وجبة مطهية ساخنة يوميا خلال شهر رمضان الكريم.

إطلاق حملة إفطار صائم من قرية الروضة

وقال محمد راجح، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة شمال سيناء، إن اليوم يشهد إطلاق حملة إفطار صائم بمحافظة شمال سيناء من خلال قرية الروضة، باعتبارها أصبحت القرية النموذجية بالمحافظة، لما شهدته من تنمية وأعمال خدمية بتعاون الجهات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن مؤسسة مصر الخير ستقدم يوميا 1000 وجبة ساخنة خلال شهر رمضان، بإجمالي 30 ألف وجبة خلال الشهر الكريم، بجانب تقديم 1000 وجبة سحور يوميا، مشيرا إلى أن المؤسسة خصصت 3500 كرتونة مواد غذائية، سيتم توزيعها على المستحقين بحلول شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن شمال سيناء ستشهد انطلاقة لتنفيذ مجموعة كبيرة من أنشطة مؤسسة مصر الخير بها خلال العام الجاري.

وعلى هامش تدشين الحملة، شارك المحافظ في تعبئة كراتين رمضان، كما تخلل حفل التدشين فعاليات فنية لفرقة الانشاد الديني وفرقة العريش للفنون الشعبية.