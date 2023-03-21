5 محافظين يشاركون في حملة «إفطار صائم» لمؤسسة «مصر الخير»

استمراراً للمشاركة الواسعة في حملة «إفطار صائم» التي أطلقتها مؤسسة «مصر الخير»، والتي تستهدف توفير المواد الغذائية وتلبية احتياجات الأسر المستحقة وإدخال فرحة رمضان عليهم في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، شارك 5 محافظين في حملة "مصر الخير" لتوزيع المواد الغذائية وكراتين رمضان المبارك على الأسر المستحقة في محافظاتهم.

حملة «إفطار صائم»

وفي محافظة سوهاج، دشن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حملة إفطار صائم، والتي تنفذها مؤسسة «مصر الخير» وتستهدف الفئات الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، وأكد محافظ سوهاج في كلمته دعم المحافظة لكافة المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى خدمة المواطنين، وخاصة الأكثر احتياجًا بمختلف قرى المحافظة، معرباً عن تقديره لدور مؤسسة «مصر الخير»، وما تقوم به من أنشطة ومبادرات مجتمعية لخدمة المجتمع.

وأشار محسن المقاول، مدير مؤسسة «مصر الخير» بسوهاج، إلى أن الحملة بدأت بتعبئة 3 آلاف كرتونة، من إجمالي 13 ألف كرتونة مستهدفة بالمرحلة الأولي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى للفئات الأكثر احتياجا، تشمل «سند العائلة» بقيمة 2000 جنيه للأسرة الواحدة طوال شهر رمضان، و«كارت الخير» بقيمة 250 جنيها، ووجبات ساخنة «إفطار صائم»، ووجبات سحور.

وفي محافظة قنا، شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في تعبئة 1000 كرتونة مواد غذائية ضمن حملة «إفطار صائم»، و«رمضانكم في مراكز الشباب» والتي تنظمها مؤسسة «مصر الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وخالد عمران مدير مكتب مؤسسة «مصر الخير» بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر.

وأثنى محافظ قنا، في كلمته على جهود أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تجاه الأسر الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنَّ مؤسسة «مصر الخير أحد أهم تلك المؤسسات التي تساهم في تقديم كافة الخدمات المتنوعة للوصول للأسر المستحقة.

وفي محافظة الشرقية، شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات تعبئة 5 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن حملة مؤسسة «مصر الخير» لإفطار صائم بمحافظات الدلتا، ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة، وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

وأكّد محافظ الشرقية في كلمته أنَّ المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، والجمعيات الأهلية، التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سبل المعيشة له، مشيدًا بدور مؤسسة «مصر الخير» في تقديم خدمات ومساعدات للأسر الفقيرة، والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل، وكذلك الدور المميز للمتطوعين المشاركين في الحملة وحماسهم المشرف، مؤكّدًا أنَّ الحملات الخيرية تُسهم في تخفيف العبء عن الأسر الأولي بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وفي محافظة شمال سيناء، شارك اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في تدشين حملة إفطار صائم التي تنفذها مؤسسة «مصر الخير» بمركز شباب الروضة بقرية الروضة في بئر العبد، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

وأكّد أنَّ حملة إفطار صائم تطلقها مؤسسة «مصر الخير» للعام الحادي عشر على التوالي، وجرى تدشينها من قرية الروضة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم الشهيد، لافتًا إلى أنَّ الدولة استطاعت أن تحتوي الخسائر التي خلفها الحادث الإرهابي الذي شهدته القرية في نوفمبر 2017.

مؤسسة «مصر الخير»

وأضاف أن مؤسسة «مصر الخير»، تقدم خلال حملة إفطار صائم 3500 كرتونة للمستحقين من أبناء المحافظة، ولن يكون هناك مواطن في شمال سيناء دون وجبة إفطار أو سحور.

وأشار المحافظ، إلى إعلان رئيس الجمهورية، زراعة 500 ألف فدان بشمال سيناء، لتكون سيناء سلة غذاء مصر، فهي تشهد العديد من المقومات الطبيعية سواء ساحل البحر أو بحيرة البردويل، والثروات المعدنية.

وفي محافظة أسيوط، أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بجهود مؤسسات المجتمع المدني في دعم الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والمراكز، استعدادا لشهر رمضان المبارك، لافتا إلى جهود مؤسسة «مصر الخير» في تعبئة 4200 كرتونة مواد غذائية، بمشاركة أكثر من 150 متطوعاً من الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية، بالمخيم الذي أقيم بمدينة أسيوط الجديدة.