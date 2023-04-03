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ضبط عاملين حاولا سرقة دراجة نارية في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
08:22 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
سيارة شرطة لضبط المتهمين

سيارة شرطة لضبط المتهمين

أقدم عاملان على سرقة دراجة نارية بمدينة سوهاج الجديدة وتمكن الأهالي من ضبطها حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطار من مأمور قسم سوهاج الجديدة يقيد ورود بلاغ  لقسم سوهاج الجديدة  من المدعو «كرم ج ا ا ف» سن 35 عاما موظف ويقيم دائرة مركز سوهاج مفادها ضبط شخصين أثناء محاولتهما سرقة الدراجة النارية ملك المدعو «أحمد ح م ع» سن 34 عاما عامل ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث 

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ بالانتقال والفحص تبين ضبط كل من «حسام م ع م» سن 28 عاما عامل و«فارس م ع م» سن 24 عاما  عامل ويقيمان دائرة مركز سوهاج.

تحرير محضر بالواقعة 

وبسؤال مالك الدراجة المذكور أفاد بمضمون ما تقدم واتهمهما في سرقة دراجته النارية وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وأفاد مرسي أشرف المحامي لـ«الوطن» بأن عقوبة السرقة تصل للسجن 7 سنوات. 

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