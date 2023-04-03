ضبط عاملين حاولا سرقة دراجة نارية في سوهاج

أقدم عاملان على سرقة دراجة نارية بمدينة سوهاج الجديدة وتمكن الأهالي من ضبطها حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطار من مأمور قسم سوهاج الجديدة يقيد ورود بلاغ لقسم سوهاج الجديدة من المدعو «كرم ج ا ا ف» سن 35 عاما موظف ويقيم دائرة مركز سوهاج مفادها ضبط شخصين أثناء محاولتهما سرقة الدراجة النارية ملك المدعو «أحمد ح م ع» سن 34 عاما عامل ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ بالانتقال والفحص تبين ضبط كل من «حسام م ع م» سن 28 عاما عامل و«فارس م ع م» سن 24 عاما عامل ويقيمان دائرة مركز سوهاج.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال مالك الدراجة المذكور أفاد بمضمون ما تقدم واتهمهما في سرقة دراجته النارية وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد مرسي أشرف المحامي لـ«الوطن» بأن عقوبة السرقة تصل للسجن 7 سنوات.