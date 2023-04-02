مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين في أكتوبر

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم دارجتين ناريتين أعلى الطريق الدائري اتجاه الواحات، ونُقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم، ومتوفى ومصاب أعلى الطريق الدائري في اتجاه الواحات، وانتقل المقدم أحمد السوريكي، رئيس المباحث إلى مكان الحادث.

وتبين قيادة «محمد.أ» 25 سنة، مدير محتوى إلكتروني، لدراجة نارية وأثناء سيره اصطدم بدراجة نارية أخرى قيادة «هنداوي.أ» 25 سنة، اصطدموا ببعضهما، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني، ونقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي، ورفعت آثار الحادث وتسير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.