إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي في جنوب محور سمالوط، شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أرقام «7869 ف ه ر» و«1272 ج ب ج»، بالطريق الصحراوي الغربي، في جنوب محور سمالوط.

وقوع الحادث بسبب السرعة

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة كل من: هشام.م 59 عامًا، أحمد.م 24 عامًا، محمد .ر 23 عامًا، جميعهم يقيمون في محافظة القاهرة، وتوبة.س 50 عامًا، تقيم في محافظة الفيوم، وشخص خامس مجهول الاسم والعنوان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، إذ تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسر بالعمود الفقري وارتجاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور، لرفع آثار الحادث بالطريق الصحراوي الغربي.