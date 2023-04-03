أماكن الفسحة في شم النسيم بكفر الشيخ.. بـ5 جنيهات فقط

مع اقتراب العطلات الرسمية خلال شهر أبريل الجاري، تهتم الأسر بمعرفة أماكن الفسحة في يوم شم النسيم بمحافظة كفر الشيخ، سواء النيلية منها، أو الحدائق العامة، وكذلك الشواطئ المختلفة.

أماكن الفسحة في شم النسيم بكفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» أفضل 7 أماكن للفسحة في يوم شم النسيم بمحافظة كفر الشيخ، من شمالها لجنوبها، وذلك بتكلفة 5 جنيهات للفرد.

- حديقة صنعاء في مدينة كفر الشيخ، عاصمة الإقليم، والدخول بـ5 جنيهات للفرد الواحد.

- حديقة الحيوان المجاورة لحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، بـ5 جنيهات للفرد الواحد.

- استقلال المراكب النيلية، للتنزه في فرع النيل برشيد، في مدن فوه ومطوبس ودسوق بـ5 جنيهات للفرد الواحد.

- التنزه في مراكب شراعية في بحيرة البرلس والشخلوبة في مركز سيدي سالم، بـ5 جنيهات للفرد الواحد.

- الممشى السياحي على بحيرة البرلس مجاناً، لمشاهدة جمال البحيرة ومراكب الصيد الشراعية.

- مصيف بلطيم والشواطئ الساحرة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط مجاناً.

- التلال الرملية المطلة على مياه البحر المتوسط بمدينة البرلس، حيث المشاهد الطبيعية الخلابة مجاناً.

كفر الشيخ تستعد ليوم شم النسيم

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه تم الاستعداد منذ مطلع الأسبوع الجاري لاستقبال الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في عطلة يوم شم النسيم ، وكذلك عطلة عيد الفطر المبارك، سواء بالحدائق العامة، وكذلك داخل مصيف بلطيم المكلف على مياه البحر المتوسط، مشدداً على ضرورة توفير كل الخدمات للزائرين أثناء التنزه، ورفع مستوى النظافة والتجميل على مدار الساعة.