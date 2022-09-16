إقبال على مصيف بلطيم في كفر الشيخ قبل بدء الدراسة

شهدت شواطئ مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، توافد أعداد كبيرة من المصطافين، راغبي قضاء اليوم الواحد، للاستماع بمياه البحر المتوسط، إضافة لعدد كبير من القادمين من عدد من المحافظات، لقضاء وقت ممتع قبل أسبوعين من بدء الدراسة بالمدارس والجامعات.

وقد شهد مصيف بلطيم هذا العام، إقبالاً كبيراً من المحافظات، نظراً لارتفاع حرارة الجو، إضافة لما شهده المصيف من أعمال تطوير، والقضاء على مشكلة الصرف الصحي، والتي كان يُعاني منها المصطافون خلال السنوات الماضية، بإنشاء 3 محطات صرف جديدة.

توفير أفضل الخدمات للمصطافين

ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف.

توزيع فرق الإنقاذ على شواطئ المدينة

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، في بيان، توزيع فرق الإنقاذ على شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتواجد 70 فرد إنقاذ و10 مشرفين و2 جيت سكي «لانشات بحرية»، و3 لانشات بحرية، مؤكداً أنه يهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنياً لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.