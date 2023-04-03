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«الرئاسة»: الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين

كتب:

محمد أيمن سالم
05:16 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي

الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيران إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية.

وأكدا الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

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بقلم محمد أيمن سالم