يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الاثنين، وذلك بعد أحداث الحلقة الحادية عشر، التي خاض فيها «يحيى» بطل المسلسل مغامرة جديدة، كشف فيها معلومات جديدة عن حياة المصريين القدماء، وأنقذ صديقه الدكتور «عصام» من تهمة خطف صديق ابن الملك، بأن أخبرهم عن مكانه، مشيرا إلى أن هناك حارسًا في القصر ليس بمحل الثقة، وهو الذي بدل الرسالة التي كانت من المفترض أن تصل للملك بأخرى.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الاثنين

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الاثنين، في الساعة الـ6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على DMC اليوم، فيُعرض الجزء الثاني بعنوان «سر البردية»، ويستعرض من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وهو بطولة عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، وخالد سليم، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ومحمد ثروت، ويُعرض مسلسل الأطفال مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.