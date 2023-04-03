يبحث الأطفال وأسرهم عن موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على DMC، خاصة لمن لم يتمكن من مشاهدة العرض الأول للمسلسل الذي يعتبر أبرز مسلسل أطفال هذا الموسم، ويتميز بترجمته للغة الإشارة.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

وبالنسبة لـموعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC فيكون في الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، بينما العرض الأول في الساعة الـ6:15 مساءً، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

مسلسل يحيى وكنوز على DMC

وبعد معرفة موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي، فيجب أن تعلم أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرّرت عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل وذلك لأول مرة في مسلسل كامل للأطفال.