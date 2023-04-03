مدحت صلاح وكيلا لوزارة الإسكان في جنوب سيناء لمدة 3 أشهر

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارا بتكليف المهندس مدحت صلاح بإدارة شؤون مديرية الإسكان بالمحافظة لمدة 3 أشهر، بهدف إنهاء عدد من الملفات.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إن مدحت صلاح شغل منصب مدير عام مديرية الإسكان لمدة أربع سنوات، وبلغ سن التقاعد منذ عامين، وجرى الاستعانة به بعد التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لفترة مؤقتة، وذلك لحين تعيين مدير لمديرية الإسكان، مشيرا إلى أن «صلاح» شغل منصب مدير التخطيط العمراني على مستوى المحافظة، ولديه خبرة كبيرة في إدارة ملفات الإسكان.

إنشاء 6000 وحدة سكنية

وذكر «فودة»، أن المحافظة بصدد إنشاء 6000 وحدة سكنية على مستوى المحافظة، موزعة على مدن رأس سدر وطور سيناء ودهب وأبورديس وأبوزنيمة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص الأراضي في رأس سدر، وجاري انتظار موافقة الوزراء علي التخصيص في الطور وباقي المدن.

60 بيتا بدويا

وأكد «فودة»، الانتهاء من إنشاء 60 بيتا بدويا في قرية الوادي بطور سيناء، وتنفيذ مشروعات لإنشاء 120 بيتا بدويا في قرية رأس النقب في طابا.

وتابع، بأن جهاز تعمير سيناء هو الجهة التي تقوم بتنفيذ هذه البيوت التي تخدم أهالي سيناء، حيث جري تصميمها بشكل يناسب البدو، فهي مزودة بحوض لتربية الحيوانات بمختلف أشكالها، مشيراً إلى أن إجمالي البيوت البدوية في جنوب سيناء بلغت نحو 600 بيت موزعة على المدن.