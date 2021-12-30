«فودة»: إنشاء 6000 وحدة سكنية جديدة.. وتوزيع 1030 شقة كاملة التشطيب

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة الاستمرار في إنشاء الإسكان الاجتماعي والبدوي لتلبية احتياجات المواطنين في المدن والقرى التابعة للمحافظ، ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص إنشاء وحدات سكنية للمواطنين مزودة بكل الخدمات، وذات شكل موحد يتناسب مع رؤية مصر الجديدة 2030، موضحا جرى الانتهاء من توزيع ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية خلال أقل من 5 سنوات وهي طفرة للمحافظة.

إنشاء 6000 وحدة سكنية جديدة

قال اللواء خالد فودة في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من مخطط إنشاء 6000 وحدة سكنية على مستوى مدن المحافظة التسع، موضحا أنه جرى إرسال المقترح إلى وزارة الإسكان، والموافقة على الخطة التي تقدمت بها محافظة جنوب سيناء والتي تهدف إلى توفير إسكان اجتماعي للمواطن لتكون جنوب سيناء خلال عام بلا قوائم انتظار في مجال الإسكان.

وأضاف أن 6000 وحدة سوف يجري توزيعها على كل المدن وحصة مدينة الطور المقررة 2000 وحدة لأنها أكبر المدن في تعداد السكان، موضحا أن الموقع المقترح لهذه الوحدات في الطور بجوار حي النصر الجديد تجاه المنطقة الصناعية.

تسليم 1030 شقة يناير المقبل

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن هناك 1030 وحدة سكنية كاملة التشطيب في ثلاث مدن هي نويبع، أبو رديس، أبو زنيمة، وسوف يجرى التقديم لها يناير المقبل والأولوية للمنتظرين في المدن.

وتابع، أن الوحدات الجديدة كاملة التشطيب والمرافق وسوف يجرى توزيعها على المواطنين طبقا لشروط وزارة الإسكان، وسيجرى قبول الطلبات وتسليم الإسكان يناير المقبل، وناشد المحافظ المواطنين بضرورة البدء في تجهيز الأوراق ومقدمات الإسكان تمهيدا لتسليمها الشهر المقبل.